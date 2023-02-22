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В бухте Севастополя загорелся плавучий док
22.02.2023 21:27 Аркадий Бочаровский

В бухте Севастополя загорелся плавучий док

В Севастополе загорелся плавучий док частного судоремонтного завода, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. 

ЧП произошло вечером 22 февраля в Южной бухте. 

Пожарные приступили к локализации возгорания на территории предприятия «Персей», но «задымление сильное», отметил губернатор. 

Развожаев призвал граждан не поддаваться на возможные провокации в связи с инцидентом и брать информацию только из официальных источников.

Ранее глава Севастополя сообщил о пожаре, который произошел на списанном малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкая. 

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