



В бухте Севастополя загорелся плавучий док

В Севастополе загорелся плавучий док частного судоремонтного завода, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.



ЧП произошло вечером 22 февраля в Южной бухте.



Пожарные приступили к локализации возгорания на территории предприятия «Персей», но «задымление сильное», отметил губернатор.



Развожаев призвал граждан не поддаваться на возможные провокации в связи с инцидентом и брать информацию только из официальных источников.



Ранее глава Севастополя сообщил о пожаре, который произошел на списанном малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкая.