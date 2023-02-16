



Над Севастополем сбито несколько беспилотников

Ночью была осуществлена воздушная атака ВСУ на полуостров Крым. Ее подробности раскрыл глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.



“В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 2 из 2 укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории - в зоне Республики Крым”, - сообщил Развожаев.



По его словам, в городе все спокойно. ”Доверяйте только официальной информации”, — подчеркнул Развожаев.



Об атаке ВСУ на Севастополь стало известно утром в четверг, 16 февраля. Тогда глава города сообщал, что над морем сбиты два БПЛА и системы ПВО отражают атаку.