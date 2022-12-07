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В 10-й сезон "100 женщин" от ВВС вошли 8 украинок
07.12.2022 06:45 Mignews.ua | фото: pixabay.com

В 10-й сезон "100 женщин" от ВВС вошли 8 украинок

10 сезон подряд выходит список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира за 2022 год от британского вещателя "BBC". Среди них – 8 украинок.

В новом списке – мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра Джонас и Сельма Блэр, "царица русской поп-музыки" Алла Пугачева, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас, писательница Нана Даркоа Секьямах и первая леди Украины Елена Зеленская, отмечает ВВС.

Компанию Елене Зеленской в топ-100 составили еще 7 украинок, а именно: 

  • журналистка Кристина Бердинских
  • врач Ирина Кондратова 
  • правозащитница Александра Матвийчук
  • парамедикиня Юлия Паевская
  • лидер людей с ограниченными возможностями Юлия Сачук
  • профессор математики Марина Вязовская
  • депутат и волонтер Яна Зинкевич
Это уже 10-й сезон "100 женщин", поэтому в ВВС воспользовались случаем, чтобы узнать, какой прогресс был достигнут за последнее десятилетие, отмечает УНН. Несмотря на то, что для прав женщин были сделаны огромные шаги вперед – от количества женщин-лидеров до движения MeToo – женщины во многих уголках мира все еще чувствуют, что предстоит еще долгий путь.

Список также отражает роль женщин в центре конфликта во всем мире в 2022 году – от протестующих, смело требующих изменений в Иране, до женских лиц конфликта и сопротивления в Украине и РФ.
 

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