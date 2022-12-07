



В 10-й сезон "100 женщин" от ВВС вошли 8 украинок

10 сезон подряд выходит список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира за 2022 год от британского вещателя "BBC". Среди них – 8 украинок.



В новом списке – мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра Джонас и Сельма Блэр, "царица русской поп-музыки" Алла Пугачева, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас, писательница Нана Даркоа Секьямах и первая леди Украины Елена Зеленская, отмечает ВВС.



Компанию Елене Зеленской в топ-100 составили еще 7 украинок, а именно:

журналистка Кристина Бердинских

врач Ирина Кондратова

правозащитница Александра Матвийчук

парамедикиня Юлия Паевская

лидер людей с ограниченными возможностями Юлия Сачук

профессор математики Марина Вязовская

депутат и волонтер Яна Зинкевич