В 10-й сезон "100 женщин" от ВВС вошли 8 украинок
10 сезон подряд выходит список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира за 2022 год от британского вещателя "BBC". Среди них – 8 украинок.
В новом списке – мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра Джонас и Сельма Блэр, "царица русской поп-музыки" Алла Пугачева, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас, писательница Нана Даркоа Секьямах и первая леди Украины Елена Зеленская, отмечает ВВС.
Компанию Елене Зеленской в топ-100 составили еще 7 украинок, а именно:
- журналистка Кристина Бердинских
- врач Ирина Кондратова
- правозащитница Александра Матвийчук
- парамедикиня Юлия Паевская
- лидер людей с ограниченными возможностями Юлия Сачук
- профессор математики Марина Вязовская
- депутат и волонтер Яна Зинкевич
Список также отражает роль женщин в центре конфликта во всем мире в 2022 году – от протестующих, смело требующих изменений в Иране, до женских лиц конфликта и сопротивления в Украине и РФ.