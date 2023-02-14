



"Ужасные потери": вторжение России в Украину в цифрах

Когда президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину 24 февраля 2022 года, он начал войну, в результате которой погибли десятки тысяч человек, были разорены города и подорвана экономика страны.



Год спустя, вот цена конфликта:



Военные потери



По последним оценкам из Норвегии, в результате конфликта было ранено или убито 180 000 российских солдат и 100 000 украинских военнослужащих. По оценкам других западных источников, в результате войны с каждой стороны погибло 150 000 человек.

Для сравнения, за целое десятилетие боев в Афганистане с 1979 по 1989 год погибло около 15 000 советских солдат.



Гражданские потери



К тому времени, когда силы Москвы захватили Мариуполь в конце мая после трех месяцев тяжелых бомбардировок, южный портовый город превратился в море развалин, усеянных трупами. Киев заявил, что по меньшей мере 20 000 украинских мирных жителей были убиты.



По данным западных источников, в общей сложности от 30 000 до 40 000 мирных жителей погибли в ходе конфликта по всей стране.

В конце января ООН подсчитала, что в ходе боевых действий было убито или ранено 18 000 мирных жителей, но заявила, что реальная цифра, вероятно, намного выше.



Украинские власти также говорят, что по меньшей мере 400 детей были убиты. По данным ООН, большинство убитых мирных жителей погибли во время российских бомбардировок.



В долгосрочной перспективе наземные мины также будут представлять огромную угрозу для гражданского населения. Киев заявляет, что заминировано 30% украинской территории, а Хьюман Райтс Вотч обвиняет украинские войска в установке запрещенных противопехотных мин в восточном районе Изюма. Эксперты предупреждают, что разминирование может занять десятилетия.



Военные преступления



Люди по всему миру увидели фотографию глубоко беременной женщины на носилках, которую эвакуируют из мариупольской больницы после бомбежки, улицы, заваленной телами мирных жителей, в Буче, детской игрушки в крови на вокзале в Краматорске после попадания российской ракеты.



По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, за всю войну уже зарегистрировано около 65 000 подозреваемых военных преступлений.



Следователи ООН обвинили Россию в совершении военных преступлений в "массовых масштабах" на Украине — взрывов бомб, казней, пыток и ужасающего сексуального насилия.



Киев утверждает, что Москва насильственно депортировала более 16 000 детей в Россию или в районы, контролируемые поддерживаемыми Москвой сепаратистами.



Тем временем несколько неправительственных организаций осудили Украину за нарушение прав российских военнопленных, но в гораздо меньших масштабах.



1500 км линии фронта



На восточном фронте целые деревни и города лежат в руинах, а земля испещрена огромными воронками.



По словам Валерия Залужного, главнокомандующего вооруженными силами Украины, "активная" линия фронта проходит с севера на юг по территории на 1500 км (900 миль).



По данным базирующегося в США Института изучения войны, московские войска оккупировали почти пятую часть территории Украины.



Но Залужный говорит, что украинским силам удалось отвоевать около 40% территории, оккупированной после прошлогоднего вторжения.



Потрепанная экономика



Боевые действия велись на востоке Украины с тех пор, как через месяц после начала войны российские войска ушли с севера страны после того, как им не удалось захватить Киев. В этих районах разрушены дома, предприятия и фабрики.



По всей стране в последние месяцы Россия неоднократно наносила удары по ключевой энергетической инфраструктуре, вызывая отключения электроэнергии и оставляя миллионы людей без отопления этой зимой.



В октябре Всемирный банк заявил, что ожидает сокращения экономики страны на 35% в 2022 году.



Киевская школа экономики в январе подсчитала, что замена всей инфраструктуры, разрушенной войной, обойдется в 138 миллиардов долларов.



В стране, известной своим экспортом зерновых и подсолнечного масла, война нанесла сельскохозяйственному сектору экономический ущерб на сумму более 34 миллиардов долларов, сообщалось в ноябре.



По данным культурного фонда ООН, в результате боевых действий пострадали около 3000 школ и 239 культурных объектов.



Восстановление Украины после вторжения обойдется примерно в 349 миллиардов долларов, согласно совместной оценке украинского правительства, Европейской комиссии и Всемирного банка, сделанной в сентябре.



Миллионы беженцев



По данным агентства ООН по делам беженцев, более 8 миллионов украинцев были вынуждены бежать из Украины с момента начала войны, крупнейшего миграционного кризиса в Европе со времен Второй мировой войны.



Соседняя Польша принимает наибольшую долю этих беженцев, их более 1,5 миллиона человек.



Более 5 миллионов человек были перемещены внутри страны.



Москва заявляет, что еще 5 миллионов человек нашли убежище в России, хотя Киев обвинил россиян в проведении "принудительной эвакуации".



Западная военная помощь



Когда Россия вторглась, украинские вооруженные силы в основном имели устаревшую военную технику советских времен для самообороны.

Киев неоднократно призывал своих западных союзников отправить ему современное вооружение, от систем ПВО до тяжелых танков.



Запад изначально не хотел слишком вмешиваться, чтобы избежать более прямой конфронтации между ним и обладающей ядерным оружием Россией, но мало-помалу он уступил большинству требований.



Но запрос президента Украины Владимира Зеленского на истребители F-16 до сих пор остается без внимания.



По данным Кильского института мировой экономики, к ноябрю союзники Киева пообещали предоставить военную помощь на сумму более 37 миллиардов евро.



В эту цифру не входят последние январские заявления о том, что США, Канада и ряд европейских стран отправят Украине современные боевые танки.









