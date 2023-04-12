



Утечка документов Пентагона: Сербия согласилась поставлять оружие Украине

Сербия могла согласиться поставлять оружие Украине для борьбы с российской агрессией или уже отправила его.



Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что среди десятков секретных данных разведки США, опубликованных в сети, есть документ, в котором изложены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и летальной помощи.



В документе под названием "Европа. Ответ на текущий российско-украинский конфликт" в форме диаграммы перечислены "оцененные позиции" 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.



На диаграмме видно, что Сербия отказалась предоставить обучение украинским войскам, но обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его. Также было отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.



Документ имеет грифы Secret и NOFORN, что запрещает его распространение иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и содержит печать Объединенного комитета начальников штабов. При этом Reuters не смогло независимо проверить подлинность документа.



Офис президента Сербии Александра Вучича и украинское посольство не ответили на запрос о комментариях.



Добавим, что правительство Вучича придерживалось нейтралитета в войне РФ против Украины, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.



"Если этот документ точен, он либо демонстрирует двуличность Вучича по отношению к России, либо он находится под огромным давлением со стороны Вашингтона, чтобы поставить оружие в Украину", - считает эксперт по вопросам Восточной Европы Джеймстаунского фонда, института внешней политики Януш Бугайский.



В таблице Пентагона ответы на запросы Украины о помощи разделили на категории: страны, которые взяли на себя обязательство предоставить обучение и летальную помощь; страны, которые уже обеспечили обучение, летальную помощь или то и другое; страны, у которых есть военную способность и политическая воля "оказывать в будущем летальную помощь".



Так, Австрия и Мальта были единственными странами, обозначившими "Нет" во всех четырех категориях.



