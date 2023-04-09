



Утечка данных разведки США: "Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции

Попавшие в сеть секретные документы Пентагона свидетельствуют, что боевики ППК "Вагнера" пытались купить оружие у Турции.



Как пишет The Washington Post, согласно "слитым" в интернет разведданным, в начале февраля "вагнеровцы" встречались с турецкими представителями и вели переговоры о покупке оружия, чтобы отправить его в Мали и Украину.



Документы не содержат информацию, знали ли власти Турции о договоренностях и были ли переговоры успешными. Однако издание назвало эту информацию "взрывоопасной", ведь может оказаться, что союзник по НАТО, вероятно, помогал России в войне против Украины.



Другие разведывательные данные по НПК касались вербовки "вагнеровцами" российских узников для отправки в Украину. Кроме того, информация свидетельствует, что российская армия стала зависимой от НДС.



"Документы также демонстрируют, что давно было понятно, но никогда публично это не было сказано вслух: разведывательное сообщество США проникло в российскую армию и ее командование настолько глубоко, что может заранее предупредить Украину о нападениях и надежно оценить сильные и слабые стороны российских войск" , – отмечает издание.



