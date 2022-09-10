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Успех ВСУ на харьковском направлении не снизил интенсивность боев на Донбассе
10.09.2022 14:19 Алина Груднева

Успех ВСУ на харьковском направлении не снизил интенсивность боев на Донбассе

 Освобождение Изюма в Харьковской области не снизило интенсивность боев на Донбассе.

 
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
 
"Все внимание сейчас на Харьковщине, но не забывайте и о Донбассе. Здесь ситуация остается критически стабильной, то есть сохраняется риск наступательных действий", - сообщил он.
 
По словам Цаплиенко, россияне попытались провести локальные наступления на Опытное, Водяное и Первомайское. Получив отпор от ВСУ, они отступили.
 
"Авдеевка была целый день под шквальными обстрелами. На восточных позициях у города наши отразили попытку атаки бойцов Вооруженных Сил бронетехникой", - добавил он.
 
Журналист отметил, что около 18 раз российские самолеты наносили удары по украинским позициям вокруг Донецка.
 
"Вывод: украинское контрнаступление в Харьковской области не снизило интенсивность атак россиян вокруг Донецка, а это значит, что противник не отказался на этом направлении от наступательных планов", - констатировал он.

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