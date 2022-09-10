



Успех ВСУ на харьковском направлении не снизил интенсивность боев на Донбассе

Освобождение Изюма в Харьковской области не снизило интенсивность боев на Донбассе.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Все внимание сейчас на Харьковщине, но не забывайте и о Донбассе. Здесь ситуация остается критически стабильной, то есть сохраняется риск наступательных действий", - сообщил он.

По словам Цаплиенко, россияне попытались провести локальные наступления на Опытное, Водяное и Первомайское. Получив отпор от ВСУ, они отступили.

"Авдеевка была целый день под шквальными обстрелами. На восточных позициях у города наши отразили попытку атаки бойцов Вооруженных Сил бронетехникой", - добавил он.

Журналист отметил, что около 18 раз российские самолеты наносили удары по украинским позициям вокруг Донецка.

"Вывод: украинское контрнаступление в Харьковской области не снизило интенсивность атак россиян вокруг Донецка, а это значит, что противник не отказался на этом направлении от наступательных планов", - констатировал он.