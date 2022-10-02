



"Успех": Глава Пентагона приветствовал освобождение Лимана ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин приветствовал успех украинских войск, которые освободили город Лиман в Донецкой области.



Об этом сообщает Reuters.



"Безусловно, это значительный успех. Мы очень вдохновлены тем, что мы видим сейчас ", - заявил Остин.



Министр обороны США отметил, что российские силы использовали Лиман в качестве логистического центра.



"Без этих маршрутов будет сложнее. Таким образом, перед россиянами встает своего рода дилемма. И мы считаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать освобождать город", - подчеркнул Ллойд Остин.