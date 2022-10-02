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"Успех": Глава Пентагона приветствовал освобождение Лимана ВСУ
02.10.2022 06:54 Ольга Белозерова

"Успех": Глава Пентагона приветствовал освобождение Лимана ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин приветствовал успех украинских войск, которые освободили город Лиман в Донецкой области.

Об этом сообщает Reuters.

"Безусловно, это значительный успех. Мы очень вдохновлены тем, что мы видим сейчас ", - заявил Остин.

Министр обороны США отметил, что российские силы использовали Лиман в качестве логистического центра.

"Без этих маршрутов будет сложнее. Таким образом, перед россиянами встает своего рода дилемма. И мы считаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать освобождать город", - подчеркнул Ллойд Остин. 

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