



Ущерб на сотни миллионов: в ГУР подтвердили уничтожение С-400 в Крыму

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило информацию об уничтожении ракетного комплекса РФ С-400 "Триумф" в аннексированном Крыму.



Уточняется, что удар был нанесен вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут. В итоге, была полностью уничтожена сама установка, ракеты и личный состав армии РФ.



"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это - болезненный удар по системе ПВО, который будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", - отметили в ГУР.



Журналисты оценивают, что ущерб нанесен на сотни миллионов долларов. Тем временем, СМИ сообщают о том, что 23 августа были поражены радиолокационные станции на военном объекте на Тарханкуте, где зафиксировано около семи взрывов.



"Российская ПВО ослепла в данном секторе", – сообщают в пабликах. Утверждается, что поражена радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет", предназначенная для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.