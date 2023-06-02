



Уоллес допускает деоккупацию Крыма до конца года

Украинские военные могут деоккупировать Крымский полуостров уже в текущем году, поскольку у российских войск заканчивается необходимое оборудование.



Об этом сказал министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью для The Washington Post.



Как пишет издание, согласно утечкам разведывательных документов США, представители американской разведки допускали, что Украина, в рамках будущего контрнаступления, достигнет лишь скромных успехов в деоккупации.



"Хотя американские официальные лица утверждают, что с тех пор ситуация улучшилась, они также предполагают, что даже отвоевание небольших территорий может повлиять на военные планы России", - пишет издание.



Уоллес, со своей стороны, имеет более оптимистичные взгляды на нынешние действия Украины на поле боя. По его словам, существует реальная возможность того, что ВСУ успешно деоккупируют Крым уже в этом году, поскольку у россиян заканчивается необходимое оборудование.



"Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", - пояснил министр.

