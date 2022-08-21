Уничтожен склад боеприпасов россиян в Чернобаевке
Вооруженные силы Украины уничтожили еще один склад боеприпасов россиян в Чернобаевке.
Соответствующую информацию подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
"Уничтожены склад боеприпасов и вражеская техника, которые находились именно в районе Чернобаевки. Эту территорию они использовали как логистический хаб", - пояснил Хлань.
По его словам, благодаря работе украинской артиллерии, силы РФ начали делать большее количество полевых складов, но с меньшим сосредоточением вооружения.