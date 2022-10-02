Уничтожен штаб сил РФ в Херсонской области
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что ВСУ 1 октября уничтожили штаб россиян в Бериславе.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает ТСН.
По словам депутата, удар был нанесен по зданию полиции, где и находился штаб российских сил. Хлань отметил, что российские военные расселяются по больницам и домам людей, потому что считают пребывание в административных зданиях опасным.
Декілька хвилин тому Хаймарсами накрило штаб російських окупантів в місті Берислав Херсонської області pic.twitter.com/GOTY99g66F— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) October 2, 2022