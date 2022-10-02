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Уничтожен штаб сил РФ в Херсонской области
02.10.2022 12:42 Ольга Белозерова

Уничтожен штаб сил РФ в Херсонской области

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что ВСУ 1 октября уничтожили штаб россиян в Бериславе. 

Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает ТСН.

По словам депутата, удар был нанесен по зданию полиции, где и находился штаб российских сил. Хлань отметил, что российские военные расселяются по больницам и домам людей, потому что считают пребывание в административных зданиях опасным.


 

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