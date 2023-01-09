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Умирающий раненый в Макеевке: мы выполнили преступный приказ полковника
09.01.2023 10:13 Аркадий Бочаровский

Умирающий раненый в Макеевке: мы выполнили преступный приказ полковника

Раненый во время украинского удара по казарме с россиянами в Макеевке солдат назвал имя военного преступника, который их там собрал. По словам Антона Головинского, приказ отдал полковник Еникеев Роман.

Головинский  был рядовым 1444-го мотострелкового полка. Он получил ожоги 75% тела. 

"В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли", - рассказал Головинский.

 

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