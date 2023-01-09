Умирающий раненый в Макеевке: мы выполнили преступный приказ полковника
Раненый во время украинского удара по казарме с россиянами в Макеевке солдат назвал имя военного преступника, который их там собрал. По словам Антона Головинского, приказ отдал полковник Еникеев Роман.
Головинский был рядовым 1444-го мотострелкового полка. Он получил ожоги 75% тела.
"В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли", - рассказал Головинский.