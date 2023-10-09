



Улицы Киева и Харькова украсили флагами Израиля – видео, фото

Вечером 8 октября на улицах Киева и Харькова сотни цифровых носителей рекламы, а также на коммунальных электронных информационных табло на крупных перекрестках транслировали флаг государства Израиль.



Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, "городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций, чтобы разместить флаг Израиля в знак солидарности украинцев с израильским народом, который испытал агрессию и сражается сегодня за свою страну".





Флаги в своем канале показал посол Израиля в Украине Михаил Бродский







На цифровые экраны Харькова также вывели израильский флаг.

