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Улицы Киева и Харькова украсили флагами Израиля – видео, фото
09.10.2023 00:19 Mignews

Улицы Киева и Харькова украсили флагами Израиля – видео, фото

Вечером 8 октября на улицах Киева и Харькова сотни цифровых носителей рекламы, а также на коммунальных электронных информационных табло на крупных перекрестках транслировали флаг государства Израиль.

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, "городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций, чтобы разместить флаг Израиля в знак солидарности украинцев с израильским народом, который испытал агрессию и сражается сегодня за свою страну".


Флаги в своем канале показал посол Израиля в Украине Михаил Бродский



На цифровые экраны Харькова также вывели израильский флаг.

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