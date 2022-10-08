



"Укрпочта" выпускает новую марку с горящим Крымским мостом

"Укрпочта" выпускает новую марку, посвященную горящему Крымскому мосту, о дате выпуска сообщат отдельно. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.



"Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется", - сообщил Смелянский.



По его словам, номинал марки - М (потому что мост), стоимость - 18 гривен, тираж - 7 миллионов.



Также гендиректор сообщил, что марка готовилась вместе с художником Юрием Шаповалом. "Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - добавил он.







