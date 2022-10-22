



"Укрэнерго": масштаб повреждений от вражеских ударов превышает 10-12 октября

Компания "Укрэнерго" оценила масштабы новых вражеских ударов, нанесенных Россией по Украине в субботу, 22 октября.



Так, ракетными ударами повреждены энергетические объекты Украины, из-за чего энергетики вынуждены временно ограничить энергоснабжение в десяти областях и городе Киеве.



Напомним, оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может даже превышать последствия атаки 10-12 октября, не исключили в "Укрэнерго".



В компании также отметили, что ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Пока же специалисты принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света, говорят в компании.



"Также сейчас вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", – говорится в сообщении "Укрэнерго".



В компании напоминают, что диспетчеры принимают решение о временном ограничении потребителей, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений электросетей.



Так, по состоянию на этот час в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тысяч абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской области – 102 тыс., в Черкасской – 242 тыс., в Ривненской – 174 790 и в Одесской – 0 .



Потребителей просят бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.







Напомним, 22 октября утром враг нанес массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Без света и воды остались жители нескольких регионов.



За утро по Украине было выпущено 33 крылатые ракеты, 18 из них сбили силы ПВО.

