



Украину ждут тяжелые бои. Союзники решают проблему боеприпасов

Весной и летом 2023 года Украине предстоит тяжелая борьба, а Вооруженным Силам тяжелейшие бои. Поэтому уже сейчас союзники Украины будут решать очень важную проблему – проблему боеприпасов.



И они сделают все возможное, чтобы решить проблему дефицита боеприпасов. По крайней мере в этом заверил представитель Министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер.



Он подчеркнул, что с начала полномасштабной войны США делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины, будь то боеприпасы, ПВО, бронетехника.



"Важно сделать шаг назад и посмотреть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что впереди предстоит тяжелая борьба, особенно когда мы вступаем в весну и лето", – сказал Райдер.



Он подтвердил, что сегодняшнее – уже десятое – заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено неотложным потребностям, в частности, боеприпасам для Украины.



"Вы слышали, как министр Остин и другие говорят, что мы стремимся к тому, чтобы убедиться, что у украинцев есть все необходимое для успеха", – отметил представитель Пентагона.



Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что с середины и до конца весны состоятся решающие бои, это будет "переломный момент" в войне. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты ожидают увидеть наступление Украины весной.



Тем временем в СМИ появилась информация о планах властей РФ пополнить армию еще 400 тысячами новых контрактников. И начнет Минобороны РФ новый набор якобы уже с 1 апреля, сообщает русская служба "Радио Свобода".



По информации издания, Минобороны РФ разослало в регионы документы с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны контракты. "Радио Свобода" отмечает, что сразу несколько российских региональных средств массовой информации публикуют общую цифру контрактников, которыми необходимо пополнить российскую армию. Отмечается, что планируется набрать 400 тыс. контрактников.



Издание пишет, что основную часть работы будут выполнять военные комиссариаты, а отвечать за выполнение плана будут губернаторы. Также сообщается, что в Челябинской и Свердловской областях РФ на профессиональную службу должны набрать по 10 тыс. человек, в Пермском крае – 9 тыс.



А тем временем аналитики посчитали, сколько украинских территорий захватила РФ за месяц наступления. Так, в феврале этого года Россия смогла захватить территорию, которая не превышает 0,04% площади Украины, сообщает Business Insider со ссылкой на военных аналитиков



В частности, американский Институт изучения войны посчитал, что за месяц наступления Россия захватила примерно 234 кв. км, что эквивалентно 0,039% территории Украины. В то же время, по данным группы отслеживания War Mapper, РФ в феврале удалось увеличить площадь захваченных территорий на 85 кв. км, что примерно равно 0,01% украинской территории.



В комментарии изданию представители ISW заявили, что "обе цифры достаточно малы", а причиной их различия может быть незначительный просчет, хотя "обе они точно отражают ограниченность территориальных приобретений России".



"Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв военную технику и тысячи солдат", – заключает издание.