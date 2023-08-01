



Украину и Молдову соединит Ямпольский мост через Днестр

Парламент Молдовы утвердил соглашение с Украиной о строительстве Ямпольского моста через реку Днестр, стоимость проекта около 60 млн. евро.



Об этом сообщил вице-премьер Молдовы, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.



"Парламент утвердил соглашение между Молдовой и Украиной о строительстве автодорожного моста через реку Днестр в районе городов Косэуць-Ямполь. Вместе с Украиной планируем построить мост до конца 2025 года", - отметил министр.



По его словам, стоимость работ по строительству моста и смежной инфраструктуры на территории Украины составит 40 млн. евро. Средства выделит правительство Украины. Работы на территории Молдовы, в частности, строительство смежной дорожной инфраструктуры, включая пункт пересечения государственной границы на территории Молдовы, обойдутся в 20 млн. евро, которые выделит правительство Молдовы.



Исследования, проводившиеся в 2018 году, показали, что инвестиция окупится на протяжении семи лет, указал Спыну.



Он также добавил, что мостом смогут ежедневно пользоваться около 4,6 тыс. пассажирских и грузовых автомобилей, а к 2041 году их число может достичь 10,2 тыс. в день. Кроме того, мост поможет соединить восточную часть Молдовы с трансграничной дорожной сетью TEN-T.



"Межправительственное соглашение с Украиной о строительстве моста через реку Днестр вместе с включением его в трансъевропейскую сеть означает экономическое развитие для Украины, Молдовы и Румынии и также наш мост в Европейский союз", - заявил Спыну, представляя соглашение в парламенте Молдовы.



Идея строительства моста появилась еще в 2012 году по инициативе Сорокского областного совета (Молдова) и властей Винницы. Соглашение было подписано в Киеве 12 июня 2023 года, 12 июля его утвердило правительство Украины.



Напомним, что Ямпольский мост должен был стать частью транспортного коридора между Украиной и Молдовой и продолжением автодороги Р-08 Немиров – Ямполь с украинской стороны.



Мостовой переход предполагает строительство 2-х подходов: 1,068 км с украинской стороны и 5 км с молдавской. Длина моста составляет 641 м, эстакады - 668 м.