



Украинскую часть зерновой сделки продлят на 60 дней

Стороны продлили зерновую сделку по вывозу зерна из черноморских портов под контролем Украины еще на 60 дней, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник в Анкаре сообщил, что президенты Турции и России обсудили детали продления по телефону.



“Если бы зерновую сделку не получилось продлить, то цены на продовольствие вновь пошли бы вверх”, – сказал собеседник.



Постпред России при ООН Василий Небензя поднял вопрос неисполнения российской части зерновой сделки на заседании Совбеза организации. Он указал, что без малого год нет ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсека ООН Антониу Гутерриша “Меморандума Россия – ООН2. Российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив.

