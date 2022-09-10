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Украинский журналист: "Войска РФ попали в "котел" в Изюме"
10.09.2022 20:13 Ольга Белозерова

Украинский журналист: "Войска РФ попали в "котел" в Изюме"

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщает, что российские войска попали в "котел" в городе Изюм Харьковской области.

"Российские войска попали в котел в Изюме. Подразделения нескольких дивизий ВС России не успели сбежать из Изюма, и попали в окружение. Все российские солдаты, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам на обмен пленными, а тех, кто сопротивляется, последовательно и точно уничтожают, во избежание собственных жертв", - написал Бутусов.

Журналист отметил, что в операции принимают участие бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые "очень аккуратно и точно" уничтожают противника. 

Официально ситуация в городе Изюм не была подтверждена. 

 

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