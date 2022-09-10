



Украинский журналист: "Войска РФ попали в "котел" в Изюме"

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщает, что российские войска попали в "котел" в городе Изюм Харьковской области.



"Российские войска попали в котел в Изюме. Подразделения нескольких дивизий ВС России не успели сбежать из Изюма, и попали в окружение. Все российские солдаты, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам на обмен пленными, а тех, кто сопротивляется, последовательно и точно уничтожают, во избежание собственных жертв", - написал Бутусов.



Журналист отметил, что в операции принимают участие бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые "очень аккуратно и точно" уничтожают противника.



Официально ситуация в городе Изюм не была подтверждена.



