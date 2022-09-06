



Украинский пенсионер из винтовки сбил российский самолет за $85 миллионов

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что украинский пенсионер сбил российский Су-34 несколькими выстрелами из винтовки.



В результате прямого попадания истребитель стоимостью 85 миллионов долларов рухнул на землю, заявило правительство Украины.



Валерий Федорович обстрелял из своей винтовки самолет, когда тот пролетал над Черниговом, говорится в сообщении.



Государственная пограничная служба наградила Федоровича медалью за "помощь в охране государственной границы".