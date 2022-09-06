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Украинский пенсионер из винтовки сбил российский самолет за $85 миллионов
06.09.2022 08:09 Евгения Маркова

Украинский пенсионер из винтовки сбил российский самолет за $85 миллионов

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что украинский пенсионер сбил российский Су-34 несколькими выстрелами из винтовки.

В результате прямого попадания истребитель стоимостью 85 миллионов долларов рухнул на землю, заявило правительство Украины.

Валерий Федорович обстрелял из своей винтовки самолет, когда тот пролетал над Черниговом, говорится в сообщении.
 


Государственная пограничная служба наградила Федоровича медалью за "помощь в охране государственной границы".

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