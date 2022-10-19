



Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова

Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова. Награда вручается ежегодно Европейским парламентом. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола в Twitter.



Премию Сахарова вручили украинскому народу в лице президента Владимира Зеленского.



"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Никого не достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины", - заявила Мецола.



Премия "За свободу мысли" имени Сахарова – это премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом. Награда является главной правозащитной премией ЕС.



Члены Европейского парламента выдвигают кандидатов на премию Сахарова в сентябре каждого года. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов парламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру.



Ранее мы писали, что Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте номинировала всех украинцев и президента Украины Владимира Зеленского на премию Сахарова за свободу мысли.



В прошлом году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Навальный.