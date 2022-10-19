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Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова
19.10.2022 18:06 Раиса Вовк

Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова

Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова. Награда вручается ежегодно Европейским парламентом. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола в Twitter.

Премию Сахарова вручили украинскому народу в лице президента Владимира Зеленского.

"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Никого не достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины", - заявила Мецола.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова – это премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом. Награда является главной правозащитной премией ЕС.

Члены Европейского парламента выдвигают кандидатов на премию Сахарова в сентябре каждого года. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов парламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру.

Ранее мы писали, что Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте номинировала всех украинцев и президента Украины Владимира Зеленского на премию Сахарова за свободу мысли.

В прошлом году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Навальный. 

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