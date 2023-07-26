



Украинский морской дрон MAGURA V5 успешно "выступил" на выставке в Турции

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5. Об этом сообщает Промышленный портал.



Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или сокращенно MAGURA) V-типа - это разработанный украинской госкомпанией "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.



Беспилотник сможет выполнять широкий спектр задач - наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.



Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют ему передвигаться скрыто с превосходной маневровостью.



"Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в строгих условиях", - сообщили разработчики.



Заявленные характеристики:

Длина: 5500 мм или 5,5 м;

Ширина: 1500 мм или 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Напомним, ранее мы сообщали, что на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.