



Украинский Генштаб: РФ перебрасывает подразделения в Беларусь

Генштаб Вооруженных сил Украины представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на утро 30 октября.



Главное из сводки:



- Республика Беларусь и продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против украинцев. РФ продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Беларуси. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими вооруженных сил РРФ прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.



- За минувшие сутки силы РФ нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этой преступной деятельности пострадали районы более 45 населённых пунктов.



- По имеющейся информации, во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 города Херсон силы РФ вывезли заключенных. Территорию указанного исправительного учреждения российские военные используют для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах вблизи города Херсона армия РФ осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни росгвардейцев.



- Украинская авиация в течение суток нанесла по силам РФ 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны россиян. Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету Искандер-К и 2 БПЛА "Орлан -10".



- Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов российских сил.