



Украинский еврей погиб на войне, воюя в рядах ВСУ

Под Купянском погиб украинский еврей Геннадий Михель, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Ynet.

Геннадий собирался вылететь в Израиль, когда в Украину вторглась российская армия. В итоге, его мобилизовали.

Он отвечал за всю логистику в своем подразделении. В субботу он поехал проверять, все ли в порядке на нескольких заставах, и их машина наехала на мину под Купянском в Харьковской области.

Геннадий погиб сразу, а его друг был тяжело ранен.

Дочь Михеля Анна переехала в Израиль из Украины три с половиной года назад. Вскоре ее призовут в Армию обороны Израиля. Его родители совершили алию также три года назад. Сам он неоднократно перекладывал свой переезд.

"Он был инженером и экономистом, специалистом по военным поставкам, после увольнения из армии работал на гражданских работах. Он умел все, умел водить и танк, и грузовик", - рассказал его отец.

По данным издания, в 2018 году несколько антисемитов подожгли дом его родителей в Черкассах и нарисовали на заборе свастику.

"С 1997 года он был не нужен армии, но потом его решили призвать как пушечное мясо. Ему дали орден за отвагу, но он не вернет моего единственного сына. Я виноват. Он был убит из-за меня", - добавил его отец.

С помощью главного военного раввина Украины тело Геннадия будет перевезено для церемонии прощания в Черкассы, а оттуда через Киев в Израиль.