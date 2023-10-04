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Украинский десант высадился в Крыму и дал бой россиянам
04.10.2023 15:23 Раиса Вовк

Украинский десант высадился в Крыму и дал бой россиянам

В среду, 4 октября, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму.

Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огненное поражение по российским оккупантам. Подробности операции сообщил представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов.

По его словам, в рамках высадки у бойцов ГУР в оккупированном Крыму этой ночью произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации.

"Продолжаются мероприятия по деоккупации Крыма. Это была операция диверсионно-разведывательного характера. Она предусматривает определенные мероприятия на территории и возвращение обратной группы. Наши группы уже вернулись", - рассказал Юсов.

По его словам, в рамках этой операции было жестокое сражение. Есть много потерь среди российских оккупантов. "К сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но они не соизмеримы с российскими", - отметил Юсов.

Также он добавил, что деоккупация полуострова продолжается. 

"К сожалению, она не возможна без потерь. Это, в частности, цена за то, что фактически без боя сдали украинский Крым в 2014 году. Украина обязательно вернет Крым и все оккупированные территории", - подытожил представитель ГУР. 

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