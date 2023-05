Украинский депутат в Израиле: Помогите нам вернуть наших детей из России

Украина ищет помощи Израиля в оказании давления на Москву с целью освобождения десятков тысяч украинских детей, незаконно вывезенных из их домов в Россию, заявила вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк The Times of Israel в понедельник.



"Мы очень просим Израиль заняться вопросом возвращения украинских детей домой, так же, как они обращались со своими еврейскими детьми после Второй мировой войны, - сказала Елена Кондратюк, которая находится в Иерусалиме во главе первой высокопоставленной парламентской делегации, посетившей Израиль с момента вторжения России в страну в феврале прошлого года. - Израиль собирал их со всего мира".



Киев утверждает, что около 20 000 детей были насильственно вывезены из Украины во время 14-месячной войны. Россия говорит, что они были удалены из зон боевых действий для их собственной безопасности.



В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России за депортацию детей.



По словам Кондратюк, похищенные дети были в центре внимания ее встречи с Ифат Шаша-Битон, ее израильской коллегой.



Кондратюк находится в Израиле, чтобы встретиться с представителями Министерства иностранных дел, группы поддержки Украины в Кнессете и украинцами, проживающими в Израиле.



В отличие от других украинских официальных лиц, она не критиковала Израиль за его попытки сохранять нейтралитет во время войны и за отказ отправить оружие Киеву.



Она подчеркнула, что меры гражданской обороны Израиля являются неотложным приоритетом.



Израиль разрабатывает для Украины систему оповещения о приближающихся российских ударах. Кондратюк сообщила The Times of Israel, что в понедельник его протестировали в Киеве.



В отличие от системы “Железный купол”, установленной в Израиле, система, предназначенная для развертывания в Украине, будет обеспечивать только оповещение без возможности перехвата. Украина призывала Иерусалим поставить ей ракеты-перехватчики, но Иерусалим до сих пор отказывается, поскольку израильские лидеры стремятся избежать чрезмерного противодействия России.



“Сейчас нашим приоритетом является противоракетная система, потому что сейчас она является причиной номер один гибели мирных жителей”, — пояснила она.



Она добавила, что Украина нуждается в израильском опыте в развитии своей сети убежищ по всей стране.



“Вы можете видеть, что это имеет решающее значение для нас, особенно с учетом недавнего обстрела Умани“, — сказала она, имея в виду пятничное нападение на город, в котором находится главное место еврейского паломничества, в результате которого погибли 23 человека.



“Это означает, что никто не застрахован от возможного нападения государства национального террора. Не исключено, что этот жилой дом мог арендовать кто-то из [еврейских] паломников“, — возмутилась она, имея в виду ежегодное еврейское паломничество в Умань на Рош ха-Шана.



В то же время Кондратюк указала на некоторые конкретные сферы, в которых она хотела бы увидеть изменения в израильской политике.



Она подчеркнула, что неприсоединение Израиля к санкциям против России вызывает серьезную обеспокоенность.



Она также хотела бы, чтобы российские каналы, действующие в Израиле, были закрыты, а лицам с двойным российско-израильским гражданством на таких каналах был запрещен въезд в Израиль.



“Для меня было неожиданностью, — сказала она, — что в Израиле российские классические пропагандистские каналы работают свободно, в то время как в других частях мира они запрещены”.



После встречи с украинскими беженцами в Ашкелоне и Ашдоде в понедельник Кондратюк отметила, что им необходимо открыть больше возможностей трудоустройства.



Несмотря на относительно легкую критику, Кондратюк похвалила Израиль за поддержку резолюций ООН, подтверждающих территориальную целостность Украины и отвергающих российские референдумы на оккупированных украинских территориях.



“Мы хотели бы сотрудничать с Израилем в рамках ООН”, — сказала она, в частности против России и Ирана.