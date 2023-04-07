



Украинский банкир дает 20 млн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади 9 мая

Украинский производитель БПЛА, чей беспилотник долетит и приземлится на Красной площади в Москве во время парада 9 мая, получит 20 млн грн. Такую премию объявил сооснователь "Монобанка" и разработчик БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко. Каждый может приобщиться и увеличить сумму – подробности со ссылкой на "банку" он также опубликовал в своем Facebook.



"9 мая – это очень хороший момент. Потому что, как я прочитал, gутин планирует парад на Красной площади, и там будет очень много военных. То есть это будут, как они говорят, "законные военные цели". Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА, - давайте ему устроим праздник.



Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет сейчас 20 000 000 гривен. Надеюсь, что она будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачи, а деньги пойдут на усовершенствование БПЛА. Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг, например, "Слава Украине!", "Героям Слава" и т.д.



Кстати, наш "Довбуш" будет лететь вне конкурса, чтобы это не выглядело как игра в свои ворота. То есть, сам себе я премию выплачивать не буду. Я открыл "банку", и там уже 20 миллионов гривен от меня. Если кто-то из неравнодушных пожелает присоединиться, я сделал ее больше по размеру – до 40 млн грн", - заявил Яценко.



Он отметил, что это задача, которую вполне реально выполнить, так как они уже совершили "тренировочный полет" 28 марта, когда маленький беспилотник с украинскими лозунгами нашли возле Новой Москвы – в 45 км от Красной площади.



Кроме того, разработчик "Довбуша" рассказал, что сейчас его команда работает над тем, чтобы создать беспилотник, который сможет преодолевать расстояние в 500 и 1000 километров.



"Мы сейчас работаем над тем, чтобы было и 500, и 1000 км. Каждый город в России должен почувствовать, что он на войне, что война близка, каждый военный объект должен быть поражен нашими беспилотниками. Тогда эта война закончится очень быстро", – подчеркнул Яценко.