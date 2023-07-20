



Украинские военные взяли в плен российского командира из Чечни

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил во время брифинга, что 18 июля бойцы Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни.



"Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взят в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики", - отметил полковник.



По его словам, пленный сообщил о низком морально-психологическом состоянии личного состояния и нежелании оккупантов вести боевые действия. Также пленному была оказана медицинская помощь, добавил Уршалович.