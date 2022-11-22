



Украинские военные уже освободили почти 1900 населенных пунктов

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на сегодня, 22 ноября, деоккупировали уже 1886 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Медицинские учреждения уже восстановили свою работу в 965 населенных пунктах. Газоснабжение возвращено в 1303 городов и сел, электроэнергия – в 1 340, а водоснабжение и мобильная связь – в 1432 и 1190 населенных пунктов соответственно.



Напомним, что в Украине начинается добровольная эвакуация с освобожденных от оккупантов районов на юге страны. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.



Жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области будут эвакуировать в соседние Николаев и Кривой Рог. Местные власти уже формируют списки желающих.