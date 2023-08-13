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Украинские военные установили пограничный знак на острове Змеиный | Фото: ДПСУ
13.08.2023 16:32 Дара Киевская

Украинские военные установили пограничный знак на острове Змеиный

Измаильский пограничный отряд совместно с военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины 12 августа установили пограничный знак на острове Змеиный.

"Историческую справедливость сегодня восстановили военнослужащие ГПСУ при полной поддержке военнослужащих ГУР МО", - сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Возле установленного пограничного знака глава ГПСУ совместно с заместителем начальника ГУР Дмитрием Усовым записал видеообращение, в котом подчеркнул:

"Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали дань уважения всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит".

"Следующий пограничный знак будет установлен в Крыму, после его освобождения Силами обороны Украины", - подчеркнул Дейнеко.

 

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