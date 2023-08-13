



Украинские военные установили пограничный знак на острове Змеиный

Измаильский пограничный отряд совместно с военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины 12 августа установили пограничный знак на острове Змеиный.



"Историческую справедливость сегодня восстановили военнослужащие ГПСУ при полной поддержке военнослужащих ГУР МО", - сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.



Возле установленного пограничного знака глава ГПСУ совместно с заместителем начальника ГУР Дмитрием Усовым записал видеообращение, в котом подчеркнул:



"Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали дань уважения всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит".



"Следующий пограничный знак будет установлен в Крыму, после его освобождения Силами обороны Украины", - подчеркнул Дейнеко.



