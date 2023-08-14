



Украинские военные успешно продвинулись в нескольких направлениях

Бойцы Сил обороны Украины имеют определенный успех в Урожайном на южном направлении. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в Military Media Center, уточнив, что украинские защитники ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.



"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи, - рассказала замминистра. - Украинские военные имеют успех в Урожайном Донецкой области".



Имели украинские бойцы определенные успехи и южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там они закрепляются на некоторых участках, сообщила замминистра обороны Украины.



О том, что Вооруженные силы Украины продвинулись на двух участках, сообщают и аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете. Так, в ходе контрнаступательных операций украинские военные в воскресенье, 13 августа, продвинулись вперед на западе Донецкой – востоке Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области, говорится в отчете ISW.



В сводке также упоминается заявление Генштаба ВСУ, который сообщил, что украинские силы провели наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях и достигли частичного успеха в районе Роботино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу от Орехова).



Отмечается, что несколько российских источников утверждали 12 августа, что российские войска ушли из Урожайного (на границы Донецкой и Запорожской областей). Однако 13 августа многие российские источники опровергли эти заявления. Они заявили, что российские войска все еще занимают южную часть Урожайного.



Вместе с тем ISW не может подтвердить, что российские оккупанты полностью отошли с Урожайного. При этом аналитики ISW считают вероятным, что российские войска удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта.