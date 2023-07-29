



Украинские военные используют на фронте боеприпасы из КНДР – СМИ

Украинские артиллеристы применяют для ударов по позициям россиян боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пишет Financial Times.



По информации издания, украинские военные используют снаряды из КНДР недалеко от Бахмута, где ведут огонь по российским позициям по советским реактивным системам залпового огня "Град" . Судя по маркировке, отмечает издание, большинство из этих боеприпасов было произведено в 1980-х и 1990-х годах.



Командир украинской артиллерийской установки рассказал FT, что северокорейские снаряды часто дают осечку или взрываются. По его словам, боеприпасы "очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи".



Несмотря на это, пишет издание, украинские военные продолжают использовать северокорейские снаряды, поскольку им "нужен каждый боеприпас, который можно достать".



Поскольку Северная Корея считается одним из немногих союзников России, подчеркивает FT, маловероятно, что КНДР сама поставила боеприпасы Украине.

Украинские артиллеристы рассказали изданию, что снаряды были "изъяты с корабля" дружественным государством.



В украинском Минобороны предположили, что северокорейские снаряды могли оказаться трофеями, добытыми у россиян, однако более точную информацию не предоставили FT.



