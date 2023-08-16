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Украинские саперы применяют уникальную тактику разминирования
16.08.2023 10:49 Раиса Вовк

Украинские саперы применяют уникальную тактику разминирования

Украинские саперы используют новую тактику разминирования. Когда темнеет и воздух охлаждается, саперы запускают дроны с тепловизорами, сообщает CNN.

На экранах нагретые солнцем за день мины становятся заметными и словно "сияют". Обнаруженные мины подрывают специальными зарядами.

Корреспонденты заявляют, что главной проблемой для украинских войск остаются траншейные бои и заминированные противником площади: "Они окружены минами. Не нужно говорить им, что контрнаступление должно идти быстрее". 

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