



Украинские пилоты начнут тренироваться на F-16 в Дании

В конце августа украинские пилоты начнут обучение полетам на истребителях F-16 в Дании. Как сообщили в Министерстве обороны Дании, в учениях примет участие коалиция из 11-ти стран.



Ранее глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов.



В свою очередь в правительстве Нидерландов заявили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16, передает CNN.



На прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области.



На сегодня ведущую роль в подготовке украинских летчиков играют Дания и Нидерланды. Обучение украинских пилотов будут проводить в Румынии и Дании.



Напомним, что 11 июля было объявлено, что Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания договорились начать подготовку украинцев на F-16. Таким образом была формализована "учебная коалиция F-16".



Стороны договорились начать подготовку соответствующих украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала, что обеспечит пилотов базовыми возможностями эксплуатации, обслуживания и технического обслуживания истребителей F-16. Это включает предоставление соответствующего оборудования, инструкторов и другого персонала для такого обучения.



"Все мероприятия по обучению будут проводиться за пределами Украины", - заявили министры в совместном заявлении.