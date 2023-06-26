



Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 в Дании

Дания приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. К тому же страна планирует заменить свои самолеты F-16 на F-35 раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает AP.



Исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен отметил, что Дания, которая является членом НАТО, "сделала шаг по началу обучения и повышения квалификации украинских пилотов".



"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", - сказал он.



По его словам, украинские пилоты должны пройти от шести до восьми месяцев обучения прежде, чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.



Кроме того, он также заявил, что Дания снимет самолеты F-16 с вооружения в 2025 году. Это на два года раньше запланированного.

Так, страна заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят более чем 40-летние F-16. Переход на F-35A Joint Strike Fighter состоится с конца 2023 до конца 2025 года.



Союзники отмечают, что передача истребителей Украине будет возможна только после обучения пилотов.