



Украинские партизаны начали работать в еще одном городе России

Движении "Атеш" заявило, что теперь будет вести партизанскую деятельность и в Ейске, поскольку с аэродрома этого города российская армия обстреливает мирные города Украины. Об этом в пятницу партизаны сообщили в своем Telegram-канале.



Движение "Атеш" занимается партизанской деятельностью с сентября 2022 года. Члены группы работают на оккупированных территориях Украины и в российских городах. Именно "Атеш" взял на себя ответственность за ряд диверсий в России, в том числе и за покушение на Захара Прилепина в Нижегородской области.



Члены движения также заявили, что мечтают повторить подвиг своих коллег в Новосибирске, где неизвестные партизаны 9 мая сожгли российский самолет Су-24. Российский город Ейск расположен на берегу Азовского моря, и там расположено много воинских частей окупантов. Именно поэтому в движении "Атеш" его считают "идеальной целью".



Днем ранее партизаны движения сообщали о необычной активности россиян в Мариуполе. Днем там ездят грузовики, а ночью и тяжелая военная техника. В движении предполагают, что что-то произошло на севере оккупированного города, но деталей не сообщают.



Недавно стало известно о создании еще одной партизанской группы , на этот раз в Мелитополе. В организации "Август" уже заявили о планах изгнания россиян из города.



Один из партизан "Атеш" в апреле самостоятельно подорвал блокпост военных РФ под Олешками.



В Луганской области украинские партизаны также не дают российской армии расслабиться. Сергей Гайдай, экс-председатель Луганской ОВА, рассказал, что именно из-за партизан россиянам не удается накопить большое количество техники для наступления.

