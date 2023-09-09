



Украинские дроны-камикадзе взорвали "избирательный штаб" РФ

Два украинских дрона-камикадзе попали в "избирательный штаб" РФ во временно оккупированном селе Скельки Васильевского района Запорожской области.



Источник в Службе безопасности Украины сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что российские оккупанты использовали штаб для хранения избирательных бюллетеней и документов.



"Но тут выборы закончились досрочно", - подчеркнули в спецслужбе, добавив, что взрыв и пожар организовала СБУ.



Источник также уточнил, что после взрыва оккупанты окружили прилегающие улицы, проверяли людей, "подняли в воздух свои беспилотники".



"Это еще одно предупреждение оккупантам и коллаборантам, что украинская земля в прямом смысле будет гореть под их ногами", - подытожили в СБУ.



