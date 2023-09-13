



Украинские дроны-камикадзе взорвали еще один "избирательный участок" РФ

Три дрона-камикадзе атаковали так называемый "избирательный участок" псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области.



Как сообщил источник в СБУ, в "участке" хранились уже заполненные бюллетени.



"Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10-ти дней во время удаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка)", - отметили в спецслужбе.



В результате трех утренних прилетов "избирательный участок" так и не заработал, а заполненные "под дулами автоматов" бюллетени были повреждены, передает "Интерфакс-Украина".



"Информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе", - подчеркнул источник в СБУ, добавив, что эти взрывы оккупантам устроила украинская спецслужба.



