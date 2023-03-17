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Украинские авиаперевозчики оказались безопаснее европейских
17.03.2023 15:39 Раиса Вовк

Украинские авиаперевозчики оказались безопаснее европейских

Уровень безопасности украинских авиакомпаний – лучше, чем в среднем у авиаперевозчиков по Европе. Такую информацию о проверках по программе SAFA обнародовала Госавиаслужба Украины. За 12 месяцев инспекторы провели 67 проверок самолетов 10 украинских авиакомпаний, сообщает avianews.com.

Отмечается, что с февраля 2022 по февраль 2023 показатель SAFA у украинских авиакомпаний составил 0,28, в то же время у других иностранных перевозчиков, летающих в Европе – 0,45.

SAFA определяет уровень безопасности самолетов. Если замечаний нет, показатель равен нулю, а если инспекторы нашли нарушение – выше нуля.
Лучший показатель оказался у авиакомпаний МАУ и "Константа" - 0, самый плохой – у "ЗетАвиа", "Максимус Эйрлайнс" и "Мотор Сич". Они получили по единице – это в два раза хуже показатели, чем в среднем по рынку.

Все авиакомпании, кроме "Мотор Сич", на 27 февраля 2023 года не имели открытых замечаний по безопасности, сообщила Госавиаслужба Украины.

Показатель SAFA украинских авиакомпаний на количество проверок такой:

  • МАУ – 0/8;
  • "Константа" – 0/3;
  • ГП "Антонов" – 0,19/12;
  • "Вулкан Эйр" – 0,22/7;
  • SkyUp –0,23/19;
  • "Кавок Эйр" –0,23/9;
  • "Меридиан" – 0,75/3;
  • "ЗетАвиа" – 1/2;
  • "Максимус Эйрлайнс" – 1/2;
  • "Мотор Сич" – 1/2.
Проверки SAFA курирует Европейское агентство по безопасности авиации EASA. Самолеты проверяют во время стоянки между рейсами в случайном порядке или в случае подозрения в нарушении правил.

Инспектирование включает 53 пункта. В их числе: проверка документов, наличие аварийного оборудования и техническое состояние самолета, соответствие правилам действий экипажей. При выявлении значительных нарушений инспекторы выдают предписание их устранить.

Если проверка покажет значительное несоответствие существующим нормам, в отдельных случаях самолету могут запретить перелеты в определенную страну.

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