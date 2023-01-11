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Украинская артиллерия потопила еще один российский военный корабль
11.01.2023 17:50 Евгения Маркова

Украинская артиллерия потопила еще один российский военный корабль

Генштаб ВСУ утверждает, что во вторник в реке Днепр украинской артиллерией был потоплен российский военный катер.

Сообщается, что корабль находился в дельте Днепра.

Министерство обороны Украины опубликовало свой ежедневный подсчет потерь российских войск во вторник, при этом еще один военный корабль отмечен как потопленный. В результате с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля число потопленных российских военных судов достигло 17.
 

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