



Украинская армия уничтожила нефтебазу и военные склады в оккупированном Крыму

Как сообщал Mignews, в субботу утром, 22 июля, во временно оккупированном Крыму перекрыли движение на Керченском мосту из-за воздушной тревоги. После прозвучала серия взрывов на территории аэропорта и склада боеприпасов.



В Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что нефтебаза и военные склады российских оккупантов, размещенные на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, были уничтожены украинскими военными.



"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым)", - отмечается в сообщении.





