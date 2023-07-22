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Украинская армия уничтожила нефтебазу и военные склады в оккупированном Крыму | Фото: скриншот
22.07.2023 14:40 Дара Киевская

Украинская армия уничтожила нефтебазу и военные склады в оккупированном Крыму

Как сообщал Mignews, в субботу утром, 22 июля, во временно оккупированном Крыму перекрыли движение на Керченском мосту из-за воздушной тревоги. После прозвучала серия взрывов на территории аэропорта и склада боеприпасов.

В Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что нефтебаза и военные склады российских оккупантов, размещенные на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, были уничтожены украинскими военными.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым)", - отмечается в сообщении. 

 
 

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