



Украине удалось вернуть тела еще 64 погибших военных

В пятницу, 6 октября, Украине удалось вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 64 военнослужащих. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела 64 погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.



В свою очередь украинской стороной, согласно нормам Международного гуманитарного права, российской стороне передано тела комбатантов, погибших на фронте.



Украина не прекращает и продолжает активно принимать все возможные законные меры в рамках норм Международного гуманитарного права по установлению местопребывания пропавших без вести украинских защитников или попавших в плен во время войны против российской агрессии, с целью их дальнейшего возвращения на подконтрольную Украине территорию.



