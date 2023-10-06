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Украине удалось вернуть тела еще 64 погибших военных
06.10.2023 13:29 Раиса Вовк

Украине удалось вернуть тела еще 64 погибших военных

В пятницу, 6 октября, Украине удалось вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 64 военнослужащих. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела 64 погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинской стороной, согласно нормам Международного гуманитарного права, российской стороне передано тела комбатантов, погибших на фронте.

Украина не прекращает и продолжает активно принимать все возможные законные меры в рамках норм Международного гуманитарного права по установлению местопребывания пропавших без вести украинских защитников или попавших в плен во время войны против российской агрессии, с целью их дальнейшего возвращения на подконтрольную Украине территорию.

 

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