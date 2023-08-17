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Украинцы за 3 дня собрали почти четверть миллиарда на 10 000 дронов-камикадзе | Фото: скриншот
17.08.2023 14:40 Дара Киевская

Украинцы за 3 дня собрали почти четверть миллиарда на 10 000 дронов-камикадзе

За трое суток граждане Украинцы собрали 235 миллионов гривен, чтобы закупить 10 тысяч дронов-камикадзе для военных на фронт.

Средства собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank.

Об историческом сборе денег сообщили соучредитель monobank Олег Гороховский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Гороховский в соцсети опубликовал короткий ролик, который сообщает, что необходимые 235 миллионов гривен уже собрали.



В свою очередь Федоров также добавил, что "Исторический сбор завершен. Спасибо каждому, кто +".

 

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