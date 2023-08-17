Украинцы за 3 дня собрали почти четверть миллиарда на 10 000 дронов-камикадзе
За трое суток граждане Украинцы собрали 235 миллионов гривен, чтобы закупить 10 тысяч дронов-камикадзе для военных на фронт.
Средства собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank.
Об историческом сборе денег сообщили соучредитель monobank Олег Гороховский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Гороховский в соцсети опубликовал короткий ролик, который сообщает, что необходимые 235 миллионов гривен уже собрали.
В свою очередь Федоров также добавил, что "Исторический сбор завершен. Спасибо каждому, кто +".