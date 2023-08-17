



Украинцы за 3 дня собрали почти четверть миллиарда на 10 000 дронов-камикадзе

За трое суток граждане Украинцы собрали 235 миллионов гривен, чтобы закупить 10 тысяч дронов-камикадзе для военных на фронт.



Средства собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank.



Об историческом сборе денег сообщили соучредитель monobank Олег Гороховский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Гороховский в соцсети опубликовал короткий ролик, который сообщает, что необходимые 235 миллионов гривен уже собрали.







В свою очередь Федоров также добавил, что "Исторический сбор завершен. Спасибо каждому, кто +".



