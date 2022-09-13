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Украинцы взяли в плен замначальника штаба 18-й дивизии
13.09.2022 13:07 Аркадий Бочаровский

Украинцы взяли в плен замначальника штаба 18-й дивизии

CIT, со ссылкой на документальные доказательства украинской стороны сообщает о том, что захвачен в плен подполковник из 18 мотострелковой дивизии с должностью «начальник пункта управления» войсковой частью 90151. Одновременно он является заместителем начальника штаба.

Начальник пункта управления дивизии может служить ценным источником информации о своем соединении для украинских военных. А захват пункта управления свидетельствует о том, что эта дивизия перестала существовать как самостоятельное соединение.

 

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