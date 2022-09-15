



Украинцы восстанавливают дамбу, уровень воды в реке Ингулец снижается

По сообщениям украинских каналов, всю ночь в Кривом Роге Днепропетровской области боролись с последствиями вечернего ракетного удара по дамбе Карачуновского водохранилища. По уточненным данным, били россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер". Ночью российская армия продолжала обстреливать область.



Из-за удара уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. По состоянию на 07:39 15 сентября его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжал падать.



В 08.48 уровень воды в Ингульце снизился уже на 40 сантиметров и падает дальше, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Спасатели и аварийные службы продолжают работу.



Подтоплены 112 частных домов и подворий. Люди эвакуированы.



Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской громаде без воды почти 5000 человек. Восстановительные работы продолжаются, сообщил Резниченко.

