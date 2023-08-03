



Украинцы создали уникальную и недорогую ракету "Трембита", для уничтожения ПВО

Украинские изобретатели разработали недорогую крылатую ракету, которая сможет обмануть российскую систему ПВО. Об этом сообщает французский телеканал FRANCE 24.



Изобретатели - добровольцы, которые до этого занимались изготовлением минометов. Ракета получила название "Трембита", по словам создателей, ее производство будет в сотни раз дешевле любых западных аналогов.



"Ракеты с боеголовками будут иметь более дорогую электронику, чтобы они могли точно поражать цели. Но тысячи ложных целей обойдутся очень дешево: мы хотим подавить ПВО русских, чтобы наши ударные ракеты поразили их цели", - объясняет Сергей, волонтер конструкторского бюро "Парс".



Для того, чтобы враг точно мог "подстрелить" такую приманку, "Трембита" имеет достаточный Radar Cross-Section и заметный тепловой след, чтобы ее могли увидеть радары российской ПВО. Боевая часть ракеты составляет 20 кг с термобарическим или комбинированным зарядом обломочно-фугасного действия, при этом снаряженный вес ракеты составляет 100 кг.



"Залповый запуск по 20 и более ракет позволит пробить ПВО врага и поражать цели на достаточной глубине", - утверждают разработчики.



Ракета позиционируется, прежде всего, как средство уничтожения вражеских систем ПВО, мест сосредоточения живой силы противника и складов с боеприпасами. Дальность такой ракеты составляет более 140 км, скорость – более 400 км/ч. Максимальная высота полета – 2000 м, минимальная – 30 м.



Одним из преимуществ этой ракеты разработчики называют ее пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, как отмечают специалисты, такой выбор объясняется тем, что этот двигатель как прост в производстве, так и надежен. На данный момент обсуждается возможность производства ракеты сразу в нескольких точках Украины.