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"Украинцы могут занять Херсон уже на следующей неделе"
14.10.2022 09:26 Аркадий Бочаровский

"Украинцы могут занять Херсон уже на следующей неделе"

Журналисты издания Financial Times  опубликовали статью посвященную ситуации на Херсонском направлении.

Назначенный российскими властями “глава” оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Москве за помощью в эвакуации жителей. Это свидетельствует о том, что контрнаступление Киева в этом регионе набирает обороты.

В последние недели украинские войска продвинулись на южном фронте, отвоевав часть Херсонской области. Москва оккупировала эти территории в марте и заявила об аннексии в прошлом месяце после проведения референдума, который Киев и его западные партнеры считают фиктивным.
В видеоролике, размещенном на его канале в социальных сетях в четверг, Владимир Сальдо, назначенный Москвой глава Херсонской области, попросил Кремль помочь с эвакуацией.

"Я обращаюсь к руководству [России]. Я хотел бы попросить вас о помощи в организации этого", - сказал он, заявив, что его администрация рекомендует эвакуировать в первую очередь людей, живущих на западной стороне Днепра. Но предложение открыто для всех жителей, сказал он.
"Мы знаем, что Россия не бросает своих", - добавил он, перекладывая ответственность на Москву. Эта фраза широко использовалась Россией, в том числе на государственном телевидении, для обоснования одного из предлогов для вторжения в Украину - "защиты" русскоговорящих.

Кирилл Стремоусов, заместитель Сальдо в Херсоне, вскоре после этого выпустил видеообращение, в котором отрицал, что какая-либо эвакуация была предложена или проводится. Но он сказал, что в Херсонской области организуются "все возможности для выезда из зон риска, где есть опасность для жизни".

Украинские войска прорвали российские линии фронта в Херсоне в начале месяца, и это признало тогда министерство обороны России. Речь идет о крупнейшем продвижении Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра.

Южное оперативное командование Украины в четверг заявило, что освободило еще пять населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля и уничтожило российский командно-контрольный пункт и две  гаубицы.

По оценкам западных военных представителей, Украина может взять Херсон вплоть до Днепра уже на следующей неделе.
Призыв о помощи в эвакуации показывает, что Россия "готовится к решающей битве" за столицу региона, написал в Telegram Станислав Белковский, бывший кремлевский политолог, ставший критиком Путина.

"Судя по всему, Кремль и военное командование не переоценивают шансы на сохранение российского контроля над этим аннексированным регионом", - написал Белковский.

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