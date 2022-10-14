



"Украинцы могут занять Херсон уже на следующей неделе"

Журналисты издания Financial Times опубликовали статью посвященную ситуации на Херсонском направлении.



Назначенный российскими властями “глава” оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Москве за помощью в эвакуации жителей. Это свидетельствует о том, что контрнаступление Киева в этом регионе набирает обороты.



В последние недели украинские войска продвинулись на южном фронте, отвоевав часть Херсонской области. Москва оккупировала эти территории в марте и заявила об аннексии в прошлом месяце после проведения референдума, который Киев и его западные партнеры считают фиктивным.

В видеоролике, размещенном на его канале в социальных сетях в четверг, Владимир Сальдо, назначенный Москвой глава Херсонской области, попросил Кремль помочь с эвакуацией.



"Я обращаюсь к руководству [России]. Я хотел бы попросить вас о помощи в организации этого", - сказал он, заявив, что его администрация рекомендует эвакуировать в первую очередь людей, живущих на западной стороне Днепра. Но предложение открыто для всех жителей, сказал он.

"Мы знаем, что Россия не бросает своих", - добавил он, перекладывая ответственность на Москву. Эта фраза широко использовалась Россией, в том числе на государственном телевидении, для обоснования одного из предлогов для вторжения в Украину - "защиты" русскоговорящих.



Кирилл Стремоусов, заместитель Сальдо в Херсоне, вскоре после этого выпустил видеообращение, в котором отрицал, что какая-либо эвакуация была предложена или проводится. Но он сказал, что в Херсонской области организуются "все возможности для выезда из зон риска, где есть опасность для жизни".



Украинские войска прорвали российские линии фронта в Херсоне в начале месяца, и это признало тогда министерство обороны России. Речь идет о крупнейшем продвижении Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра.



Южное оперативное командование Украины в четверг заявило, что освободило еще пять населенных пунктов в Херсонской области от российского контроля и уничтожило российский командно-контрольный пункт и две гаубицы.



По оценкам западных военных представителей, Украина может взять Херсон вплоть до Днепра уже на следующей неделе.

Призыв о помощи в эвакуации показывает, что Россия "готовится к решающей битве" за столицу региона, написал в Telegram Станислав Белковский, бывший кремлевский политолог, ставший критиком Путина.



"Судя по всему, Кремль и военное командование не переоценивают шансы на сохранение российского контроля над этим аннексированным регионом", - написал Белковский.