



​​​​​​​"Украинцы малыми группами действуют в районе Кременной"

На нескольких участках фронта происходит стягивание бронетехники со стороны Киева. Об этом РИА Новости заявил офицер "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.



«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная», - приводит агентство слова офицера.



Накануне командир "Русского Легиона" Сергей Фомченков сообщал, что в районе Кременная — Сватово резко обострилась обстановка. Через территорию Серебрянского лесничества южнее Кременной ВСУ подходят к окраинам города и обстреливают оборону ВС РФ. Так противник окружает населенный пункт с двух направлений.



Сегодня Telegram-канал "Старше Эдды" проинформировал, что украинские формирования скапливаются в Макеевке и, опираясь на неё, пытаются действовать малыми группами, проверяя оборону 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.



"Артиллерия активно бьёт с двух сторон, действуют инициативные группы пехоты, работают снайперы. Ночью по скоплению противника в Макеевке был нанесён ракетный удар, результаты оного пока точно не известны", — сообщают журналисты проекта.





