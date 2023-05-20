



Украинцы хотят восстановить ядерный "щит" Украины

Большинство жителей Украины поддерживают идею восстановления ядерного "щита" Украины. Чего не скажешь о политическом руководстве страны, которое, судя по риторике, на ставит цель обзавестись ядерной бомбой.



Выяснять, как же относятся украинцы к "ядерной" идее, взялись социологи Центра Разумкова и издание ZN.UA. В период с 28 апреля по 3 мая был проведен соответствующий опрос, и его результаты показали, что каждый второй украинец – 47,8% – полагает, что Украине следует восстановить арсенал тактического ядерного оружия (ТЯО).



Учитывая, что почти треть граждан Российской Федерации считают оправданным возможное использование Россией ядерного оружия в "ходе текущего конфликта" в Украине (а таковы результаты апрельского опроса "Левада-центра"), настроения половины украинцев вполне объяснимы.



Согласно данным соцопроса Центра Разумкова, 52% опрошенных украинцев полагают, что ТЯО будет сдерживать Россию, а 48,5% – удерживать от возможных враждебных шагов другие соседние страны. При этом 44,6% (!) респондентов не пугает ни перспектива того, что наше государство может стать мировым изгоем, ни угроза того, что от Украины отвернутся ее союзники в демократическом мире и наша страна лишится военной и финансовой помощи.



Видя гибель детей, зверства российских солдат, разрушенные города, слыша ночами не только вой сирен, но и звуки разрывающихся ракет, 43,4% украинцев вовсе не утешает тот факт, что, избавившись от ядерного оружия Украина сделала большой вклад в глобальную безопасность.

Лишь каждый четвертый респондент выступает против восстановления Украиной своего ядерного арсенала. Примечательно, что почти треть (30,4%) опрошенных украинцев затруднились с ответом на вопрос, выбирая между ядерным "щитом" и риском утраты Украиной поддержки союзников.



Те, кто во время опроса выступил за восстановление Украиной своих ядерных сил, – не только люди старшего поколения, помнящие советскую риторику о ядерной мощи "великой державы", но и молодежь, и украинцы среднего возраста (хотя среди сторонников возобновления Украиной арсенала ТЯО респондентов в возрасте 60+ в среднем процентов на десять меньше по сравнению с теми, кому 18-29 или 30-39 лет.)



Примечательно и то, что внутри различных образовательных групп – общего среднего, специального среднего и высшего или незаконченного высшего образования – каждый второй опрошенный украинец выступил за восстановление ядерного арсенала и лишь около четверти респондентов – против.